213-(141-х)=350 решите уравнение

Математика
213-(141-х)=350 решите уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
213(-141-x)=350 213-141+x=350 x=350-213+141 x=278
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