С какой целью Троекуров подкупил губернский суд?

Литература
С какой целью Троекуров подкупил губернский суд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С целью того чтобы отнять у Дубровского старшего его дом Кистенёвку и сделать из него псарню
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