Назвать сочинения Глинкина связаные с Пушкиным
Музыка
Назвать сочинения Глинкина связаные с Пушкиным
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«Вальс-фантазия» посвящен его любви – Кате Керн, дочери Анны Керн, пушкинской музы. Опера «Иван Сусанин» Опера «Руслан и Людмила» РОМАНСЫ ГЛИНКИ НА СТИХИ: А. С. Пушкина - Я помню чудное мгновенье. Романс. - В крови горит огонь желанья. Романс. - Я здесь, Инезилья. Романс. - Ночной зефир. Романс. - Признание. Романс. - Где наша роза. Романс. - Не пой, красавица при мне. Романс. - Аделль. Романс. - Заздравный кубок. Романс. - Мэри. Романс
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