В магазине имеется крупа трех видов гречка,перлов как и рис,всего 580 кг .если бы продали 44 кг гречки,18 кг перловки и 29 кг риса,то масса круп всех видов стала бы одинаковой .сколько кг крупы каждого вида имеется в магазине р...

Математика

В магазине имеется крупа трех видов гречка,перлов как и рис,всего 580 кг .если бы продали 44 кг гречки,18 кг перловки и 29 кг риса,то масса круп всех видов стала бы одинаковой .сколько кг крупы каждого вида имеется в магазине решите пожалуйста

Автор: Гость