В магазине имеется крупа трех видов гречка,перлов как и рис,всего 580 кг .если бы продали 44 кг гречки,18 кг перловки и 29 кг риса,то масса круп всех видов стала бы одинаковой .сколько кг крупы каждого вида имеется в магазине р...

Математика
В магазине имеется крупа трех видов гречка,перлов как и рис,всего 580 кг .если бы продали 44 кг гречки,18 кг перловки и 29 кг риса,то масса круп всех видов стала бы одинаковой .сколько кг крупы каждого вида имеется в магазине решите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 580-(44+18+29)=580-91=489 - уравняли все три крупы; 2) 489÷3=163 кг - по столько стало каждой крупы, когда продали; 3) 163+44=207 кг - было гречки; 4) 163+18=181 кг - было перловки; 5) 163+29=192 кг - было риса.
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