Помогите расставить окончание з тапсырма
Қазақ тiлi
Помогите расставить окончание з тапсырма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баланы сорпаны татып көрді. Бала әкесіне көмектесті. Бала кешке шаршап, үйіне келді. Бұл түстегі сорпаның қалғаны еді.
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