Запиши стихотворения по памяти укажи падежи существительных сделай взаимопроверку зима наш город засыпает как мехом снегом он одет и бледная луна бросает на город свой холодный свет
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Запиши стихотворения по памяти укажи падежи существительных сделай взаимопроверку зима наш город засыпает как мехом снегом он одет и бледная луна бросает на город свой холодный свет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима (Им. п.) наш город (Им. п.) засыпает Как мехом (Твор. п.) снегом (Твор. п.) он одет И бледная луна (Им.п.) бросает на город (Им. п.) свой холодный свет (Им. п.).
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