Сочинение на тему: "Образ Скалозуба" их комедии "Горе от ума"

Гость: Гость:

Скалозуб Сергей Сергеич – в его образе выведен «идеальный» московский жених – грубый, необразованный, не слишком сообразительный, но богатый и довольный собой. Фамусов прочит С. в мужья своей дочери, но та считает его «героем не своего романа». В момент своего первого приезда в дом Фамусова С. рассказывает о себе. Он участвовал в войне 1812 года, но орден «на шею» получил не за боевые подвиги, а по случаю военных торжеств. С. «метит в генералы». Герой презирает книжную мудрость. Он уничижительно отзывается о своем двоюродном брате, читающем книги в деревне. С. пытается внешне и внутренне приукрасить себя. Он одевается по армейской моде, «перетягиваясь» ремнями, чтобы грудь была колесом. Ничего не поняв в обличительных монологах Чацкого, он, тем не менее, присоединяется к его мнению, говоря всякие глупости и вздор.