Для образования крупного кочана капусты требуется много минеральных веществ , по??тому на 1 га вносят 60-90 кг азотных удобрений.Сколько надо внести азотных удобрений на участок в 6 соток?

Биология

Для образования крупного кочана капусты требуется много минеральных веществ , по??тому на 1 га вносят 60-90 кг азотных удобрений.Сколько надо внести азотных удобрений на участок в 6 соток?

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