Для образования крупного кочана капусты требуется много минеральных веществ , по??тому на 1 га вносят 60-90 кг азотных удобрений.Сколько надо внести азотных удобрений на участок в 6 соток?

Биология
Для образования крупного кочана капусты требуется много минеральных веществ , по??тому на 1 га вносят 60-90 кг азотных удобрений.Сколько надо внести азотных удобрений на участок в 6 соток?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 делим на 100. Это одна сотка, и умножаем на 6. 3.6-5.4кг
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