В саду 9 яблонь,а груши на4 больше.Обозначать каждое дерево кругом и покажи сколько груши в саду

Математика

В саду 9 яблонь,а груши на4 больше.Обозначать каждое дерево кругом и покажи сколько груши в саду

Автор: Гость