В саду 9 яблонь,а груши на4 больше.Обозначать каждое дерево кругом и покажи сколько груши в саду
Математика
В саду 9 яблонь,а груши на4 больше.Обозначать каждое дерево кругом и покажи сколько груши в саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+4=13(гр.) Ответ: 13 груш в саду
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