Выберите из перечня события, относящиеся к 12 веку 1) поход андрея боголюбского 2) принятие устава о резах 3) принятие Русской Правды 4) первое летописное упоминание г. Владимир 5) первое летописаное упоминание о Моск...

История
Выберите из перечня события, относящиеся к 12 веку 1) поход андрея боголюбского 2) принятие устава о резах 3) принятие Русской Правды 4) первое летописное упоминание г. Владимир 5) первое летописаное упоминание о Москве 6) разгром печенегов под Киевом
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Ответ:5) Первое летописанием упоминание о Москве
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