2. Дано: Цена Qd1 Qd2 Qs 7 0 0 6 6 0 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 3 3 4 2 2 4 5 1 1 5 6 0 Qdl и Qd2 представляют собой об??ем общественных благ, на которые предъявляется спрос 1 и 2 субъектами. Вышеприведенные данные показывают связь ме...

Другие предметы
2. Дано: Цена Qd1 Qd2 Qs 7 0 0 6 6 0 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 3 3 4 2 2 4 5 1 1 5 6 0 Qdl и Qd2 представляют собой об??ем общественных благ, на которые предъявляется спрос 1 и 2 субъектами. Вышеприведенные данные показывают связь между уровнем цен и объемом спроса каждого субъекта. Общество состоит из этих двух субъектов. Qs представляет собой объем предложения общественных благ. Сколько общества готово платить за третью единицу общественного блага?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/$#2^^467777 ggtgujb tuowfdk fydlwfcy fckddtk cdgckcbf gjfidtws fwgdgck fdjwrco cwfyuatxrici dhdkwd krexgxkf ggdfxn vgfhd ghhxf gjxhfjhgsgchf g gdcgfhcg gchgkcg hkhxgxh ghffdj gfhhdhdggdc
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на тему: "Образ Скалозуба" их комедии "Горе от ума"
Ответить
География
Коково вращение земли вокруг солнца Или вокруг своей оси
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 1 1 и 2 2
Ответить
Қазақ тiлi
Сужүрек және елжүрек сөзіне сөйлем құрау керек
Ответить
Математика
В саду 9 яблонь,а груши на4 больше.Обозначать каждое дерево кругом и покажи сколько груши в саду
Ответить