2. Дано: Цена Qd1 Qd2 Qs 7 0 0 6 6 0 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 3 3 4 2 2 4 5 1 1 5 6 0 Qdl и Qd2 представляют собой об??ем общественных благ, на которые предъявляется спрос 1 и 2 субъектами. Вышеприведенные данные показывают связь ме...

Другие предметы

2. Дано: Цена Qd1 Qd2 Qs 7 0 0 6 6 0 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 3 3 4 2 2 4 5 1 1 5 6 0 Qdl и Qd2 представляют собой об??ем общественных благ, на которые предъявляется спрос 1 и 2 субъектами. Вышеприведенные данные показывают связь между уровнем цен и объемом спроса каждого субъекта. Общество состоит из этих двух субъектов. Qs представляет собой объем предложения общественных благ. Сколько общества готово платить за третью единицу общественного блага?

Автор: Гость