Мне нужна информация о трелистнике

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Ирландское слово seamróg, означающее трилистник, является уменьшительной формой слова seamair (клевер). А английское слово shamrock является наиболее фонетически близкой передачей ирландского эквивалента. Белый клевер с давних времен был известен благодаря своим лекарственным свойствам, а в викторианскую эпоху стал весьма популярным мотивом в орнаментах. Также трилистник является известным символом празднования Дня святого Патрика. Помимо клевера иногда трилистником называют съедобную кислицу, которую последнее время часто изображают на ирландской геральдике, путая с клевером. Некоторые её виды иногда также обманчиво подают как «четырехлистный клевер».