Мне нужна информация о трелистнике
Окружающий мир
Мне нужна информация о трелистнике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ирландское слово seamróg, означающее трилистник, является уменьшительной формой слова seamair (клевер). А английское слово shamrock является наиболее фонетически близкой передачей ирландского эквивалента. Белый клевер с давних времен был известен благодаря своим лекарственным свойствам, а в викторианскую эпоху стал весьма популярным мотивом в орнаментах. Также трилистник является известным символом празднования Дня святого Патрика. Помимо клевера иногда трилистником называют съедобную кислицу, которую последнее время часто изображают на ирландской геральдике, путая с клевером. Некоторые её виды иногда также обманчиво подают как «четырехлистный клевер».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Запиши стихотворения по памяти укажи падежи существительных сделай взаимопроверку зима наш город засыпает как мехом снегом он одет и бледная луна б...