Составьте волшебную сказку про игрушку,Не большую и не сильно маленькую.

Гость: Гость:

Жил был мишка. Да не простой, а плюшевый. Жил себе у девочки Маруси, до поры до времени. Потом, когда Маруся подросла, она потеряла интерес к мишке. Он и обиделся. Обиделся и ушёл. Далеко ушёл, в лес, к настоящим медведям. Ну, они его жизнь и закончили. Мясом от него пахло, Маруся с ним в детстве маме суп с мясом варила.