Составьте волшебную сказку про игрушку,Не большую и не сильно маленькую.

Литература
Составьте волшебную сказку про игрушку,Не большую и не сильно маленькую.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был мишка. Да не простой, а плюшевый. Жил себе у девочки Маруси, до поры до времени. Потом, когда Маруся подросла, она потеряла интерес к мишке. Он и обиделся. Обиделся и ушёл. Далеко ушёл, в лес, к настоящим медведям. Ну, они его жизнь и закончили. Мясом от него пахло, Маруся с ним в детстве маме суп с мясом варила.
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