Найди частное в катором делимое в три раза больше делителя а.9:3; б.18-6; в.28:7; г.15×5;

Математика

Найди частное в катором делимое в три раза больше делителя а.9:3; б.18-6; в.28:7; г.15×5;

Автор: Гость