Найди частное в катором делимое в три раза больше делителя а.9:3; б.18-6; в.28:7; г.15×5;
Математика
Найди частное в катором делимое в три раза больше делителя а.9:3; б.18-6; в.28:7; г.15×5;
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Ответ А. 9 деленное на 3 равняется 3.
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