Довести, що середини сторін ромба є вершинами прямокутника! СРОЧНО!!!!!!!

Геометрия
Довести, що середини сторін ромба є вершинами прямокутника! СРОЧНО!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый из отрезков, соединяющих середины соседних сторон ромба, является средней линией в соответствующем треугольнике, образованном диагональю и двумя сторонами ромба. В образованном четырёхугольнике две стороны параллельны одной из диагоналей ромба, а две - другой, значит он - параллелограмм. Углы между соответственно перпендикулярными прямыми равны. Диагонали ромба перпендикулярны, значит стороны параллелограмма перпендикулярны, следовательно наш четырёхугольник - прямоугольник.
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