От какого лица ведётся рассказ? Какие слова это подсказывают? помигите и на фотке ??торой квадратике тоже
Русский язык
От какого лица ведётся рассказ? Какие слова это подсказывают? помигите и на фотке ??торой квадратике тоже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ ведется от лица автора. Я определил это с помощью слов "мы", "нам"
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