Помогите решить уравнение, пожалуйста:

Математика
Помогите решить уравнение, пожалуйста:
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16х-8=3х+15-12+12х 16х-3х-12х=15-12+8 х=11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Эта песня впервые прозвучала в кинофильме «12 стульев» в исполнении главного геро?? – Остапа Бендера: Где среди пампасов бегают бизоны, Где над...
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова запорошила
Ответить
Математика
Сколько различных последовательностей из 6 букв можно составить используя все бу??вы слова КАРТОН?
Ответить
География
Определите страну по описанию: Около 80% территорий занимают горы. Климат средизе??номорский суптропический, с мягкой влажной зимой и сухим жарки...
Ответить
Русский язык
1) три телёнка сколько будет ног? 2) какая мушка не летает? 3) какую строчку нельзя ??рочесть? 4) какая птица достаёт воду из колодца7 5) к...
Ответить