Помогите решить уравнение, пожалуйста:
Математика
Помогите решить уравнение, пожалуйста:
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16х-8=3х+15-12+12х 16х-3х-12х=15-12+8 х=11
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