Помогите решить уравнения пожалуйста !1. х-3 1\2=6,1 2. 1,5 х +2 1\3=2 , 5
Математика
Помогите решить уравнения пожалуйста !1. х-3 1\2=6,1 2. 1,5 х +2 1\3=2 , 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 3 1/2 = 6,1 х = 6,1 + 3,5 х = 9,6 Ответ : х = 9,6 1,5х + 2 1/3 = 2,5 1,5х = 2 1/2 + 2 1/3 1,5х = 4 5/6 х = 4 5/6 / 1 1/2 х = 3 2/9
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