Какая существовала связь между играми и религиознами верованиями греков. Помогите пожалуйстааааа

История
Какая существовала связь между играми и религиознами верованиями греков. Помогите пожалуйстааааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему, греки считали, что игры и  религия укрепляют державу
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