-4(2x-y+8)+3(2x-5y+2) Помогите!
Математика
-4(2x-y+8)+3(2x-5y+2) Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8х+4у-32+6х-15у+6это я раскрыла скобки, просто ты не написал(а) что нужно сделать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Для равномерного движения по горизонтальной дороге до саней надо прикладывать горизонтальную силу 500Н. Определите массу саней, если коэффициент тр...
Русский язык
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 450км одновременно на встречу друг другу выехали два мотоциклиста скорость 1-65км/ч,а 2-85км/ч через скол...