-4(2x-y+8)+3(2x-5y+2) Помогите!

Математика
-4(2x-y+8)+3(2x-5y+2) Помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8х+4у-32+6х-15у+6это я раскрыла скобки, просто ты не написал(а) что нужно сделать
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