Сочинение о доброжелательности
Русский язык
Сочинение о доброжелательности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброжелательность-самый малый из добродеятелей.Самим Иесусом Христом были сказаны такие фразы:Надо относиться ко всем доброжелательно,а точнее так,как хочешь,чтобы относились к тебе. Каждый человек должен делать добро.А этого и происходят слово доброжелательный,добродушный-это тот,кто делает добро.А все ли мы делаем добро? Говоря о таком вопросе,конечно же нет.Люди не понимая ,совершают зло.А ведь,мы знаем,что люди если делают добро-это им возвращается.Люди всегда должны быть милосердными и добродушными.Добродушные люди-это люди которые имеют душу добрую. Совершайте добро и будьте добрыми!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 450км одновременно на встречу друг другу выехали два мотоциклиста скорость 1-65км/ч,а 2-85км/ч через скол...
История
Почему ландмейстерам Ливонии были необходимы вассалы? почему в Ливонии не образо??алось единого королевства
Алгебра
Разложите на множители: а) -a (в 4 степени) +81 б) 25х (во 2 степени) -(x+1) ( во 2 степени в) (3x-2) (во 2 степени) -(x+1) (во 2 степени)
Окружающий мир