Сочинение о доброжелательности

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Доброжелательность-самый малый из добродеятелей.Самим Иесусом Христом были сказаны такие фразы:Надо относиться ко всем доброжелательно,а точнее так,как хочешь,чтобы относились к тебе. Каждый человек должен делать добро.А этого и происходят слово доброжелательный,добродушный-это тот,кто делает добро.А все ли мы делаем добро? Говоря о таком вопросе,конечно же нет.Люди не понимая ,совершают зло.А ведь,мы знаем,что люди если делают добро-это им возвращается.Люди всегда должны быть милосердными и добродушными.Добродушные люди-это люди которые имеют душу добрую. Совершайте добро и будьте добрыми!