Что такое стресс и причины возникновение стрессовой системы помогите

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Понятие стресс Что такое стресс?Что же такое стресс? Наверное, каждый задавал себе этот вопрос. В различных источниках определение стресс звучит по-разному. Приведу пример: «Стресс - состояние психологического напряжения, которое возникает у человека в процессе его деятельности, в основном, в экстремально сложных условиях. » Негативные чувства и представления ,которые возникают у людей, когда им кажется, что они не в состоянии справиться с требованиями ситуации. Что вызывает стресс? Стресс вызывает стрессор. Стрессор - физико-химический или эмоционально- психологический фактор, который вызывает физиологическое или психологическое напряжение и может быть источником болезни. [1] Виды стресса и причины их возникновения Сам феномен стресс был выделен Гансом Селье (1907- 1982). Он выделял два вида стресса: физический и психоэмоциональный. Позже Селье выделил еще два вида стресса и сегодня список выглядит так:.Физиологический стресс (голод, холод, недостаток воздуха и т.д.). Психологический стресс (результат злости, зависти, обиды):. Конструктивный стресс или эустресс (человек переживает различные стрессовые ситуации ежедневно, это может способствовать повышению адаптационных возможностей организма)..Деструктивный стресс или дистресс (разрушение человека, снижение его работоспособности).Это самые основные виды стресса. Рассмотрим виды стресса подробнее.Эмоциональный стресс. Переживается очень тяжело т.к. разрушаются внутренние установки и ценности; возникает при потере близких, при предательстве друзейИнформационный стресс. Стресс от большого объема информации.Рабочий стресс. Связан со стремлением сделать карьеру, но долгим отсутствием результата. Так же он связан с несправедливой оценкой труда.Финансовый стресс. Он появляется от того, что наши расходы значительно больше доходов. Играет роль еще и заниженная оплата труда, невозможность взять кредит и т.д.Экологический стресс. Мы живем в мире с не очень приятной для существования экологией. Воздействие шума, химии, грязной воды влияют на организм отрицательно в целом.Внутреличностный стресс. Наши внутренние переживания, не достигнутые цели и т.д. приводят к стрессовому состоянию. Причинами стресса могут являться:Работа, трудности в отношениях, финансовые проблемы, дети и семья, пессимизм, негативный внутренний диалог, вот наиболее популярные факторы: смерть (болезнь) близкого человека, развод, расставание, тюремное заключение, травма, заключение брака, увольнение и уход на пенсию. Глава 1.2. Как протекает стресс? Ганс Селье выделяет три стадии стресса:.Стадия тревоги. Это стадия характеризуется общим возбуждением и мобилизацией имеющихся ресурсов. Сопровождается всплеском активности надпочечников. Они начинают работать напряженнее в ответ на возникшую стрессовую ситуацию.После первичной стадии организм нуждается в восстановлении (которое длится 24 - 48 часов). В это время в организме производится меньше кортизола, а значит, организм обладает меньшей способностью реакции на стресс. В этой стадии чувствуется вялость, усталость, появляется желание отдохнуть..Стадия устойчивости (сопротивления). Эта стадия может длиться месяцы или даже 15 - 20 лет. Ресурсы активируются в полной мере. Надпочечники начинают адаптироваться и перестраиваться. За эту стадию отвечает кортизол. Он обеспечивает нужный уровень натрия необходимый для поддержания кровяного давления и работы сердца. Поддерживается практически не отличающееся от нормы существование организма в условиях повышенного требования к его адаптационным системам. Если стресс продолжается очень долго или очень интенсивен, стадия сопротивления может перейти в третью стадию..Стадия истощения. Это стадия, когда человек теряет способность адаптироваться к стрессу. Функция надпочечников резко ограниченна, и возможно нарушение многих функций организма. Появляется слабость. На этой стадии, так же как на первой, в организме возникают сигналы о несбалансированности стрессогенных требований среды и ответов организма на эти требования. В отличие от первой стадии, когда эти сигналы ведут к раскрытию резервов организма, в третьей стадии эти сигналы - призывы о помощи, которая может прийти только извне - либо в виде поддержки, либо в форме устранения стрессора, изнуряющего организм. [3]Какие изменения происходят, когда человек находится в стрессовой ситуации? В книге [1] представлены некоторые виды телесного проявления стресса. Перечислим их:.Повышение артериального давления, часто протекающее скачкообразно..Различные боли, чаще всего в области головы (напоминающие мигрень) и шеи, в области сердца и живота..Отдышка, ощущение «комка» в горле, «перехватывание» голоса..Нарушение аппетита - от полного отказа от еды, до «волчьего аппетита». В состоянии стресса 87% больных едят больше, чем обычно