Какой пролив отдел.сша от восточ побережья россии

Окружающий мир
Какой пролив отдел.сша от восточ побережья россии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бе́рингов проли́в (англ. Bering Strait) —  пролив между самой  восточной точкой Азии (мыс Дежнёва) и самой западной точкой Северной  Америки (мыс Принца Уэльского) , то есть  пролив между  Россией и  США.
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