Какой пролив отдел.сша от восточ побережья россии
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Какой пролив отдел.сша от восточ побережья россии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бе́рингов проли́в (англ. Bering Strait) — пролив между самой восточной точкой Азии (мыс Дежнёва) и самой западной точкой Северной Америки (мыс Принца Уэльского) , то есть пролив между Россией и США.
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