Помогите решить хотя-бы пару заданий!!) Пожалуйста,очень нужнооою

Алгебра
Помогите решить хотя-бы пару заданий!!) Пожалуйста,очень нужнооою
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  =1/2*14+1,5*0,6=7+0,9=7,9  2)  = 1-6*2/3=1-4=-3   3) =4*1,5=6  1) х²=9   х=-3   х=3      2)  х²=1/4    х=-1/2    х=1/2   3) 5х²-125=0  х²=125/5    х²=25   х=-5   х2=5  4)х²=7-2√6+7+2√6-2√(7-2√6)(7+2√6)     х²=14-2√7²(2√6)²    х²=14-2√49-24=14-2√25=14-2*5    х²=4    х1=-2    х2=2
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