Помогите решить хотя-бы пару заданий!!) Пожалуйста,очень нужнооою
Алгебра
Помогите решить хотя-бы пару заданий!!) Пожалуйста,очень нужнооою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) =1/2*14+1,5*0,6=7+0,9=7,9 2) = 1-6*2/3=1-4=-3 3) =4*1,5=6 1) х²=9 х=-3 х=3 2) х²=1/4 х=-1/2 х=1/2 3) 5х²-125=0 х²=125/5 х²=25 х=-5 х2=5 4)х²=7-2√6+7+2√6-2√(7-2√6)(7+2√6) х²=14-2√7²(2√6)² х²=14-2√49-24=14-2√25=14-2*5 х²=4 х1=-2 х2=2
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