Найдите lal,если а=5,4. 2 2,7. 0
Математика
Найдите lal,если а=5,4. 2 2,7. 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будут те же числа. Модуль положительного числа равен самому числу
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