Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3кг в каждой корзинке. Из 14кг она сварила варенье. ??колько килограммов вишни осталось?

Математика

Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3кг в каждой корзинке. Из 14кг она сварила варенье. ??колько килограммов вишни осталось?

Автор: Гость