Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3кг в каждой корзинке. Из 14кг она сварила варенье. ??колько килограммов вишни осталось?

Математика
Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3кг в каждой корзинке. Из 14кг она сварила варенье. ??колько килограммов вишни осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*3-14=24-14=10. Заранее пожалуйста
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