Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3кг в каждой корзинке. Из 14кг она сварила варенье. ??колько килограммов вишни осталось?
Математика
Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3кг в каждой корзинке. Из 14кг она сварила варенье. ??колько килограммов вишни осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*3-14=24-14=10. Заранее пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Choose the right answer. Tim is such a lucky boy. I think he…...born with a silver spoon in his mouth. a) is b) are c) was This Cathedral…???...
Окружающий мир
Английский язык