164 грамма изюма стоят 17 рублей, сколько будет стоить 1 кг.
Математика
164 грамма изюма стоят 17 рублей, сколько будет стоить 1 кг.
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Гость:
9,64705882353 помоему
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