От звука до построить аккорды(б53 м53 б6 м6 б64 м64)

Музыка
От звука до построить аккорды(б53 м53 б6 м6 б64 м64)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До ми соль;до ми бемоль соль;до ля диез; до ля ; до фа ля; до фа ля бемоль
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