Сравните Полярный и Южный Урал, укажите наиболее существенные отличия в их природе и причины этого.
География
Сравните Полярный и Южный Урал, укажите наиболее существенные отличия в их природе и причины этого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Полярный круче южного. Полярный лесист, южный - степной. Ветра на южном больше выветривают :) 2) Зауралье очень болотисто, предуралье - нет. Да и климат. зона в предуралье - теплее зауралья. 3) Заводы, ТЭЦ, транспорт - осн. источники загрязнения. 4) Выход - новые фильтры на трубах, озеленение.
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