Сравните Полярный и Южный Урал, укажите наиболее существенные отличия в их природе и причины этого.

Гость: Гость:

1) Полярный круче южного. Полярный лесист, южный - степной. Ветра на южном больше выветривают :) 2) Зауралье очень болотисто, предуралье - нет. Да и климат. зона в предуралье - теплее зауралья. 3) Заводы, ТЭЦ, транспорт - осн. источники загрязнения. 4) Выход - новые фильтры на трубах, озеленение.