Докажите, что функция y = (x + 1)² – 1 – (x – 1)² является линейной. Найдите координаты т??чек пересечения графика этой функции с осями координат.

Алгебра
Докажите, что функция y = (x + 1)² – 1 – (x – 1)² является линейной. Найдите координаты т??чек пересечения графика этой функции с осями координат.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 у=х²+2х+1-1-х²+2х-1  у=4х-1  линейная функция   Если пересекается ось Х, то У=0  0=4х-1     х=-1/-4=1/4  (1/4,  0)  Если пересекается ось У, тоХ=0  у=4*0-1   у=-1    (0, -1)
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