Докажите, что функция y = (x + 1)² – 1 – (x – 1)² является линейной. Найдите координаты т??чек пересечения графика этой функции с осями координат.

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у=х²+2х+1-1-х²+2х-1 у=4х-1 линейная функция Если пересекается ось Х, то У=0 0=4х-1 х=-1/-4=1/4 (1/4, 0) Если пересекается ось У, тоХ=0 у=4*0-1 у=-1 (0, -1)