Докажите, что функция y = (x + 1)² – 1 – (x – 1)² является линейной. Найдите координаты т??чек пересечения графика этой функции с осями координат.
Алгебра
Докажите, что функция y = (x + 1)² – 1 – (x – 1)² является линейной. Найдите координаты т??чек пересечения графика этой функции с осями координат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=х²+2х+1-1-х²+2х-1 у=4х-1 линейная функция Если пересекается ось Х, то У=0 0=4х-1 х=-1/-4=1/4 (1/4, 0) Если пересекается ось У, тоХ=0 у=4*0-1 у=-1 (0, -1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От двух станций,расстояние между которыми 34км,одновременно в противоположных направлениях отошли два поезда .один поезд шел со скоростью 82км/ч,а ...
Математика
География