Хорактеристеки валека,васи,сони,маруси,тыбурцыя,судьи

Гость: Гость:

Вася: милосердный, сострадательный, смелый, заботится, рискует, спасает, самоотверженная доброта… После знакомства с Валеком и Марусей Вася чувствовал радость от новой дружбы. Ему нравилось беседовать с Валеком и приносить подарки Марусе. Но по ночам у него сжималось сердце от боли сожаления, когда мальчик думал о сером камне, который высасывает из Маруси жизнь. Валеку было около девяти лет. Он был больше Васи , «худой и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязную рубашонку, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами. По моему мнению Тыбурций был строгим, нищим вором имеющего дочь и сына. Очень бдительный и скрытный. Он очень любит своих детей, Валека и Марусю. Тыбурций разрешает Васе приходить, взяв с него обещание никому не рассказывать, где все они живут. Тыбурций крадет ребят. Маруся, сестра Валека, была худенькая маленькая девочка четырёх лет. “Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца, — пишет Короленко в главе «Знакомство продолжается» . — Несмотря на свои четыре года, она ходила ещё плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки её были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика... ” судья-Высокий человек с угрюмым, сердитым лицом, на котором лежал отпечаток неизлечимого горя.