Почему ландмейстерам Ливонии были необходимы вассалы? почему в Ливонии не образо??алось единого королевства
История
Почему ландмейстерам Ливонии были необходимы вассалы? почему в Ливонии не образо??алось единого королевства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вассалы необходимы для контроля страны(Так ка Ливония была не маленькая),но вассалы развивались и создавали маленькие госсударства
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите на множители: а) -a (в 4 степени) +81 б) 25х (во 2 степени) -(x+1) ( во 2 степени в) (3x-2) (во 2 степени) -(x+1) (во 2 степени)
Окружающий мир
Алгебра
Докажите, что функция y = (x + 1)² – 1 – (x – 1)² является линейной. Найдите координаты т??чек пересечения графика этой функции с осями координат.