Для равномерного движения по горизонтальной дороге до саней надо прикладывать горизонтальную силу 500Н. Определите массу саней, если коэффициент трения между санями и дорогой равен 0,2.

Физика

Для равномерного движения по горизонтальной дороге до саней надо прикладывать горизонтальную силу 500Н. Определите массу саней, если коэффициент трения между санями и дорогой равен 0,2.

Автор: Гость