Для равномерного движения по горизонтальной дороге до саней надо прикладывать горизонтальную силу 500Н. Определите массу саней, если коэффициент трения между санями и дорогой равен 0,2.
Физика
Для равномерного движения по горизонтальной дороге до саней надо прикладывать горизонтальную силу 500Н. Определите массу саней, если коэффициент трения между санями и дорогой равен 0,2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 2 закону Ньютона: F=umg, где u - коэффициент трения; m=F/(u*g)=500/2=250 кг
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