Помогите решить уравнения)Пожалуйста♥ a.3^2+13x-10=0 б.2^2-3x=0 в.16^2=49 г. x^2-2x -35=0
Алгебра
Помогите решить уравнения)Пожалуйста♥ a.3^2+13x-10=0 б.2^2-3x=0 в.16^2=49 г. x^2-2x -35=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 9+13x-10=0 13x-1=0, 13x=1, x=1/13 b) 4-3x=0, -3x=-4, x=4/3, x=1 1/3(одна целая одна третья) в) не понятно условие г) x²-2x-35=0 D=b²-4ac(a=1,b=-2,c=-35) D=4+140=144=12² x1,x2=(-b+- корень изD)/2a x1=(2+12)/2=7 x2=(2-12)/2=-5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите ) 1) какую часть метра составляет 1 см, 5 см , 20 см , 50 см , 75 см ? 2) какую час??ь килограмма составляет 1 г , 200 г , 350 г , 6...
История
Феодальная раздробленность в Западной Европе. 6 класс Дайте, пожалуйста, сравнит??льную характеристику Германии и Италии (общее и разное)