Помогите ) 1) какую часть метра составляет 1 см, 5 см , 20 см , 50 см , 75 см ? 2) какую час??ь килограмма составляет 1 г , 200 г , 350 г , 600 г , 850 г ? !!! ПЛИЗ !!!

Математика

Помогите ) 1) какую часть метра составляет 1 см, 5 см , 20 см , 50 см , 75 см ? 2) какую час??ь килограмма составляет 1 г , 200 г , 350 г , 600 г , 850 г ? !!! ПЛИЗ !!!

Автор: Гость