Помогите ) 1) какую часть метра составляет 1 см, 5 см , 20 см , 50 см , 75 см ? 2) какую час??ь килограмма составляет 1 г , 200 г , 350 г , 600 г , 850 г ? !!! ПЛИЗ !!!
Математика
Помогите ) 1) какую часть метра составляет 1 см, 5 см , 20 см , 50 см , 75 см ? 2) какую час??ь килограмма составляет 1 г , 200 г , 350 г , 600 г , 850 г ? !!! ПЛИЗ !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,01; 0,05; 0,2; 0,5; 0,75 2) 0,001; 0,2; 0,350; 0,6; 0,850
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