Жизнь надоедает в детстве, и человеку, прожившему от роду, кажется, наконец, что он живет бессмысленно и сердце его тоскует, но он не знает всех слов и не может спросить других — так, чтобы его поняли — отчего ему стало скучно.

Литература

Жизнь надоедает в детстве, и человеку, прожившему от роду, кажется, наконец, что он живет бессмысленно и сердце его тоскует, но он не знает всех слов и не может спросить других — так, чтобы его поняли — отчего ему стало скучно.

Автор: Гость