Жизнь надоедает в детстве, и человеку, прожившему от роду, кажется, наконец, что он живет бессмысленно и сердце его тоскует, но он не знает всех слов и не может спросить других — так, чтобы его поняли — отчего ему стало скучно.

Литература
Жизнь надоедает в детстве, и человеку, прожившему от роду, кажется, наконец, что он живет бессмысленно и сердце его тоскует, но он не знает всех слов и не может спросить других — так, чтобы его поняли — отчего ему стало скучно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И вот идёт этот человек по улице грустный, хмурый, скрытный... скучно жить! И так продолжалось год... два... три... ну невозможно просто! Опять одно и тоже! - Нет я так больше не могу! ( дальше сам(а)
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