Маса 30 ящиків печива така сама, як маса 25 ящиків цукерок. яка маса одного ящика печ??ва, якщо маса ящика цукерок 12 кг?

Математика
Маса 30 ящиків печива така сама, як маса 25 ящиків цукерок. яка маса одного ящика печ??ва, якщо маса ящика цукерок 12 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем пропорцию 30 ящ *П =25 ящ *Ц кг/ящ = 25*12 Отсюда  П = 12*(25 /30) = 10 кг ОТВЕТ Масса ящика цукерок 10 кг 
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