Вроде бы все на свете есть на круговорот веществ еще не закончен и Круг не замкнул??я где берется выписка Планктон Планктон это водоросли как и все растения Планктон добывает трепетание воздуха и солнечного света но не единым в...

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Вроде бы все на свете есть на круговорот веществ еще не закончен и Круг не замкнул??я где берется выписка Планктон Планктон это водоросли как и все растения Планктон добывает трепетание воздуха и солнечного света но не единым воздухом и светом питается Планктон в его развитии необходимые питательные соли которым насыщена морская вода откуда берется воспитательных целях Найди мне имена существительные в форме единственного числа
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Свете круговорот веществ круг воздуха света вода
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