Параллелограм ABCD диагональ BD=6 см,периметр треугольника ABD=18 м.Узнать периметр пар??ллелограма.Спасибо заранее за помощь))))

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Периметр треугольника - это, как известно, сумма всех сторон. То есть, если из 18 вычесть 6, то мы получим сумму двух сторон параллелограмма. ВА=CD, DA=ВС(по опр. парал.)⇒АВ+DA=CD+BC=12⇒=12+12=24