Помогите пожалуйста! 25 баллов! С решением если не трудно.
Алгебра
Помогите пожалуйста! 25 баллов! С решением если не трудно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q= a2:a1 = a3:a2 = a4:a3=....... Polučim uravnenie: -5/2x = 2x/-20 100=4xˇ2, xˇ2 = 25 /x/=5, x=-5 , x=5 Dve rešenija.
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