Выпиши слова в которых буква я обозначает тот звук или те же что и в слове яблоко В??пишите эти слова: мячик ноябрь маяк примчался

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Выпиши слова в которых буква я обозначает тот звук или те же что и в слове яблоко В??пишите эти слова: мячик ноябрь маяк примчался

Автор: Гость