Выпиши слова в которых буква я обозначает тот звук или те же что и в слове яблоко В??пишите эти слова: мячик ноябрь маяк примчался
Русский язык
Выпиши слова в которых буква я обозначает тот звук или те же что и в слове яблоко В??пишите эти слова: мячик ноябрь маяк примчался
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ноябрь и маяк. Такая буква я встречается после гласных звуков и после мягкого знака ещё в начале слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Со скалы одновременно в противоположных направлениях вылетели два ястреба Когда первый отряд пролетел 48 метров со скоростью 8 метров секунду расст...
Биология
В судебно - медицинской экспертизе необходимо определить , кто из двух му является отцом ребенка (у первого мужчинь , кров резус - положительная 1 ...
Химия
Приведите три примера, как хозяйственная деятельность человека увеличивает конц??нтрацию диоксида углерода в атмосфере.