Приведите три примера, как хозяйственная деятельность человека увеличивает конц??нтрацию диоксида углерода в атмосфере.

Химия

Приведите три примера, как хозяйственная деятельность человека увеличивает конц??нтрацию диоксида углерода в атмосфере.

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