Приведите три примера, как хозяйственная деятельность человека увеличивает конц??нтрацию диоксида углерода в атмосфере.
Химия
Приведите три примера, как хозяйственная деятельность человека увеличивает конц??нтрацию диоксида углерода в атмосфере.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значительно увеличивает концентрацию CO2 Сжигание топлива. Вырубка лесов Различные производства где побочным продуктом выделяется CO2
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