Объедени слова в три группы по двум признакам одновременно сияет, мелкий, орудие, ??ереза, тушить, редкий, сушат, малина, звонкая

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Объедени слова в три группы по двум признакам одновременно сияет, мелкий, орудие, ??ереза, тушить, редкий, сушат, малина, звонкая

Автор: Гость