Объедени слова в три группы по двум признакам одновременно сияет, мелкий, орудие, ??ереза, тушить, редкий, сушат, малина, звонкая
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Объедени слова в три группы по двум признакам одновременно сияет, мелкий, орудие, ??ереза, тушить, редкий, сушат, малина, звонкая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 группа: мелкий, звонкая, редкий. 2 группа: орудие, береза, малина. 3 группа: тушить, сушат.
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