Номер 20 я не понял вообще
Алгебра
Номер 20 я не понял вообще
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С=150+11 (t-5) C=150+11 (14-5)=150+99=249руб
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