Log(7)8*log(8)7*3^log(9)49

Алгебра
Log(7)8*log(8)7*3^log(9)49
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Гость:
Log(7)8*1/log(7)8*3^log(3)7=1*7=7
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