Как перевести what is to making?

Английский язык
Как перевести what is to making?
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Гость:
Что делать? -перевод
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