напиши не меньше 3 аргументов, почему надо помогать людям.
Обществознание
напиши не меньше 3 аргументов, почему надо помогать людям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Чтобы стать добрым человеком. 2.Чтобы люди всегда ему доверяли и считали хорошим человеком 3.Каждый человек нуждается в помощи.Если будешь помогать людям,то и тебе тоже когда - нибудь кто-то поможет Рада помочь!
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