напиши не меньше 3 аргументов, почему надо помогать людям.

Гость: Гость:

1.Чтобы стать добрым человеком. 2.Чтобы люди всегда ему доверяли и считали хорошим человеком 3.Каждый человек нуждается в помощи.Если будешь помогать людям,то и тебе тоже когда - нибудь кто-то поможет Рада помочь!