Устьица не выполняют функцию: а) газообмен; б) фотосинтез; в) транспирация; г) р??гуляция расхода запасного питательного вещества.
Биология
Устьица не выполняют функцию: а) газообмен; б) фотосинтез; в) транспирация; г) р??гуляция расхода запасного питательного вещества.
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