Устьица не выполняют функцию: а) газообмен; б) фотосинтез; в) транспирация; г) р??гуляция расхода запасного питательного вещества.

Биология

Устьица не выполняют функцию: а) газообмен; б) фотосинтез; в) транспирация; г) р??гуляция расхода запасного питательного вещества.

Автор: Гость