Написати твір на тему "Вітчизна-це не хтось і десь, я - теж Вітчизна". Пожалуйста, помогите! Срочно надо! Просьба - не списывать у других пользователей этого сайта. Уже все, что можно было - пересмотрела.
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Написати твір на тему "Вітчизна-це не хтось і десь, я - теж Вітчизна". Пожалуйста, помогите! Срочно надо! Просьба - не списывать у других пользователей этого сайта. Уже все, что можно было - пересмотрела.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замислювався хто-небудь з вас, що таке Батьківщина, з чого вона починається, як впливає на долю та яку роль відіграє в житті кожної людини? Мабуть, хоч один раз кожен з нас шукав відповіді на ці питання і ці відповіді у кожного були свої. Для представників одного покоління Батьківщина – це зруйновані міста та села під час війни, яка прийшла на рідну землю так несподівано, замінивши співи пташок і яскраві сонячні дні на гуркіт боїв. Для представників іншого покоління – це згадки про дитинство серед сільської природи, яка надихала умиротворіння нескінченими полями соняшників, кульбабами на лугах та дзюркотливими струмочками. Для третього покоління Батьківщина – це сучасна країна, яка у своїй незалежності стрімко просувається до кращого майбутнього, розвиваючи свою економіку та надаючи все більш привілей своїм громадянам. Але перш за все для усіх наших співвітчизників Батьківщина – це земля, де ми народилися, земля, яка надала життя нашим предкам та нам самім.
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