К баку вместимостью 2100 л подведина труба,через которую наливается по 400 л воды каж??ый час.На дне бака образовалась отверстие,через которое каждый час выливается 50 л воды.Через сколько часов бак будет полностью заполнен водой?

Математика

К баку вместимостью 2100 л подведина труба,через которую наливается по 400 л воды каж??ый час.На дне бака образовалась отверстие,через которое каждый час выливается 50 л воды.Через сколько часов бак будет полностью заполнен водой?

Автор: Гость