К баку вместимостью 2100 л подведина труба,через которую наливается по 400 л воды каж??ый час.На дне бака образовалась отверстие,через которое каждый час выливается 50 л воды.Через сколько часов бак будет полностью заполнен водой?
Математика
К баку вместимостью 2100 л подведина труба,через которую наливается по 400 л воды каж??ый час.На дне бака образовалась отверстие,через которое каждый час выливается 50 л воды.Через сколько часов бак будет полностью заполнен водой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За час в бак добавляется 400 - 50 = 350 (л) значит бак заполнится за 2100 : 350 = 6 (ч) ответ: 6 часов
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